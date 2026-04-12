Aydın'da Evde Patlama Sonrası Yangın Çıktı; Engelli Arda Umut Öldü, Annesi Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde klima motorundan kaynaklı bir patlama sonrası çıkan yangında zihinsel engelli Arda Umut Balıkçı hayatını kaybetti, annesi ise ağır yaralandı. Yangın nedeniyle mahallede paniğe yol açtı ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

'EVDEN DUMANLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI'

Efeler ilçesinde klima motorundan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası çıkan yangında zihinsel engelli oğlu Arda Umut Balıkçı'yı kaybeden Zehra Puyan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Aynı mahallede oturan Serpil Sarıçin, "Pazardan dönerken önce patlama sesi duyduk. Daha sonra evden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. Ekipler gelip, yangına müdahale etti. Evde anne ile oğlu yaşıyordu" dedi.

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
