Aydın'da Evde Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 35 kök Hint keneviri ile 5 kilogram kurutulmuş kenevir ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.A'nın (34), ifadesinde, babasının mide kanseri olduğunu ve onun tedavi masraflarını karşılamak için böyle bir yola başvurduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.