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Aydın'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin odunluk bölümünde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde büyümeden kontrol altına alınırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin odunluk bölümünde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde büyümeden kontrol altına alınırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1637 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evin odunluk bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Odun ve plastiklerin tutuşması sonucu yükselen dumanları ve kokuyu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri, ekipler gelene kadar alevlere kendi imkanları ile müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışması gerçekleştirilirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Efeler Aydın Güncel Haberler

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