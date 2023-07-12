Aydın'da Ev Bahçesinde Kenevir Yetiştiren Zanlı Gözaltına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinin bahçesinde kenevir yetiştiren bir zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, bahçede ekili 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.