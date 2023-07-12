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Aydın'da Ev Bahçesinde Kenevir Yetiştiren Zanlı Gözaltına Alındı

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinin bahçesinde kenevir yetiştiren bir zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, bahçede ekili 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinin bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Zeytinköy Mahallesi'nde ikamet eden B.A'nın evinde ve bahçesinde arama yaptı.

Aramada, bahçede ekili 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

Jandarma Kenevir Efeler Aydın Güncel Haberler

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