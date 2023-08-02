Aydın'da Ev Bahçesinde Kenevir Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bahçede ekili 82 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.