Aydın'da Ev Bahçesinde Kenevir Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bahçede ekili 82 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı.
Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ikamette kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Ü.B'nin evinde ve bahçesinde arama yaptı.
Arama sonucunda bahçede ekili 82 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.