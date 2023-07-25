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Aydın'da Ev Bahçesinde Hint Keneviri Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan aramada 2 kök Hint keneviri ele geçirildi ve şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Mesudiye Mahallesi Doğan Sokak'ta F.G'nin (43), evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan aramada 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu testinin de pozitif çıktığı belirlenen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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