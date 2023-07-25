Aydın'da Ev Bahçesinde Hint Keneviri Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan aramada 2 kök Hint keneviri ele geçirildi ve şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.