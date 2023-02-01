Aydın'da eski kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü Güncel Haberler Aydın'da eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Aydın'da eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Celal Taşkıran (69), polisi arayarak Efeler Mahallesi 1381 Sokak'ta ikamet eden eski eşini bıçakla öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunda bıçak darbeleri olan Yeter Zorba'nın (54) hayatını kaybettiğini belirledi. Zorba'nın cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, Taşkıran'ı gözaltına aldı. Taşkıran'ın, ifadesinde taşınmaz mallar üzerinden Zorba ile tartıştıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine kadını bıçakladığını söylediği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Efeler Aydın Güncel Haberler

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