Aydın'da eski karısını baltayla yaralayan şüphelinin 20 yıla kadar hapsi istendi - Haberler

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Aydın'da eski karısını baltayla yaralayan şüphelinin 20 yıla kadar hapsi istendi

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da eski karısını baltayla yaralayan şüphelinin 20 yıla kadar hapsi istendi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde eski eşini baltayla yaralayan şüpheli hakkında, 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde eski eşini baltayla yaralayan şüpheli hakkında, 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, boşandığı İ.K'yi baltayla yaralayan şüpheli İ.D. hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, şüphelinin boşanma sürecinde de eski eşi İ.K'ye tehdit içerikli mesajlar attığı ve açılan davadan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı, davanın istinaf sürecinde olduğu belirtildi.

Şüpheli İ.D'nin saldırıdan bir gün önce İ.K'ye, "Yarın geleceğim, hodri meydan. Kimlere güveniyorsun belli değil. İkimizi yok edeceğim. Kime sığınırsan sığın, yarın git savcıya şikayet et, 2 ay yatarım var, akıllı ol" gibi tehdit içerikli mesajlar attığı belirtildi.

İddianamede, "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçunu işleyen şüphelinin 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

-Olay

İncirliova ilçesinde İ.D (35), uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eski eşi İ.K'ye (29) çalıştığı markette baltayla saldırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İ.K, hastaneye kaldırılmıştı. Zanlı İ.D. ise tutuklanmıştı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirliova, Aydın, Güncel, Haberler

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