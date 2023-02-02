Aydın'da eski eşini öldüren zanlı tutuklandı Güncel Haberler Didim ilçesinde eski karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, cezaevine gönderildi. Didim ilçesinde eski karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, cezaevine gönderildi. Dün, eski eşi Yeter Zorba'yı öldürdüğünü itiraf ederek teslim olan Celal Taşkıran (69), Didim İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu sonrası hakimliğe sevk edilen Taşkıran, tutuklandı. Taşkıran'ın ifadesinde, Mersin'de bulunan taşınmaz mallar nedeniyle Zorba ile tartıştıklarını, kendisine hakim olamayarak eski eşini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Olay Celal Taşkıran (69), dün polisi arayarak Efeler Mahallesi 1381 Sokak'ta ikamet eden eski eşini bıçakla öldürdüğünü söylemişti. Olay yerine gider ekipler, vücudunda bıçak darbeleri olan Yeter Zorba'nın (54) hayatını kaybettiğini belirlemiş, Taşkıran gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Didim Güncel Haberler

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