Eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın ağır yaralandı

AA - Musa Ölmez - Güncel
 - Güncelleme:

Aydın'ın Söke ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı, gözaltına alınan eşi tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı, gözaltına alınan eşi tutuklandı.

Çalışlı Mahallesi'nde yaşayan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Nail Sedan ile Esma Sedan arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Nail Sedan, eşine pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Esma Sedan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Nail Sedan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın ağır yaralandı

Eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın ağır yaralandı

Eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın ağır yaralandı

Eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın ağır yaralandı

AA / Musa Ölmez - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title