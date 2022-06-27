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Aydın'da erkenci incir piyasaya çıktı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da erkenci incir piyasaya çıktı

Aydın'da sezonun ilk erkenci taze inciri, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde hasat edildi.

Aydın'da sezonun ilk erkenci taze inciri, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde hasat edildi.

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Sebahattin Abay, gazetecilere, erkenci siyah ve sarı incirin hasadını yaptıklarını söyledi.

Enstitüde 354 incir çeşidi bulunduğunu belirten Abay, hava şartlarından dolayı bu yıl incirlerin 10 gün gecikmeli hasat edildiğini kaydetti.

Ürünlerin şu anda 30-40 lira arasında alıcı bulduğunu aktaran Abay, "Bu yıl incirde beklentimiz yüksek. Havalar böyle giderse yüksek rekolte bekliyoruz." dedi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

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