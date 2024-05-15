Aydın'da Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi
Aydın'ın Germencik ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler şiir okudu, drama ve dans gösterileri sundu. Programda ayrıca özel eğitim sınıfı öğrencilerinin kaşık oyunu ilgi çekti. Gelirin engelli öğrenciler için kullanılacağı pano, Belediye Başkanı tarafından satın alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonunda, Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin de katıldığı programda engelli öğrenciler şiir okudu, drama ve dans gösterileri sundu.
Ortaklar Orhan Delgen İmam Hatip Ortaokulu'nun özel eğitim sınıfı öğrencileri ikiz Samet ve İbrahim Kolsuz'un kaşık oyunu, ilgi çekti.
Öğrencilerin boyadığı pano, Belediye Başkanı Zencirci tarafından 6 liraya satın alındı. Gelirin, engelli öğrenciler için harcanacağı belirtildi.
Programın sonunda Gülenç ve Zencirci tarafından öğrencilere hediyeler verildi.