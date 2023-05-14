Aydın'da engelli ve hasta seçmenler seyyar sandıkta oy kullandı

Aydın'da 8 engelli ve hasta seçmen, evlerine gelen seyyar sandıkta oylarını kullandı. Sandık kurulu başkanıyla birlikte, sandık görevlisi ve polis memurlarından oluşan ekip, yaşlı, engelli ve yürüyemeyecek durumda olan vatandaşlara sandıkla gitti.

AYDIN'da engelli, yatalak ve oy kullanmaya gidemeyecek kadar hasta olan 8 kişi, evlerine gelen seyyar sandıkta oylarını kullandı. 200 kilo olduğu için yürümekte güçlük çeken Aysel Dönmez (53), sandığın eve gelmesine en çok sevindiğini söyledi.

Aydın'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 2 bin 731 sandıkta 876 bin seçmen sandık başına gidiyor. İncirliova İlçesinde ise 8 kişi rahatsızlıkları nedeniyle evden çıkamayınca seyyar sandık ayaklarına getirildi. Sandık kurulu başkanıyla birlikte, sandık görevlisi ve polis memurlarından oluşan ekip ellerindeki listeye göre mahalle mahalle dolaşarak yaşlı, engelli ve yürüyemeyecek durumda olan vatandaşlara sandıkla gitti.