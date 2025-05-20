Aydın'da "En Büyük Aile Etkinliği" düzenlendi

Aydın'da 'En Büyük Aile Etkinliği' düzenlendi
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "En Büyük Aile Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "En Büyük Aile Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Kurumdan emekli olan personeller, gazi ve şehit yakınları için Kuşadası'ndaki bir otelde etkinlik gerçekleştirildi.

Aile kavramının önemine dikkati çekilen programda, toplumun temel yapı taşı olan aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar aktarıldı.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu aile içi iletişimi arttırmayı kuşaklar arasındaki bağı yeniden canlandırmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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