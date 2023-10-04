Aydın'da Elektronik Sigara Operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 59 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imalatçısı ve satıcısına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan koordineli çalışmada, Didim ilçesinde R.K. isimli şahsın kullanmakta olduğu araçta ve üzerinde yapılan aramada 59 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli ve idari süreci devam ettiği öğrenildi. - AYDIN