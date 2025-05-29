Aydın'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 76 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü 76 yaşındaki Mehmet Horzum kaza yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Horzum (76) idaresindeki 09 AOG 154 plakalı römorklu elektrikli bisiklet, Nazilli Kuyucak kara yolu Karapınar mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Horzum'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.