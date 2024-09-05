Aydın'da Elektrikli Bisiklet Kazası
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 16 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan gençin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafifi ticari aracın çarptığı 16 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
M.K. idaresindeki 09 AGJ 270 plakalı hafif ticari araç, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi Yeni Mahalle 139 Sokak kesişiminde V.A'nın (16) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan V.A, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.