Aydın'da Ejder Meyvesi Hasadı Yapıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde serada yetiştirilen ejder meyvesinde son hasat yapıldı. Hasatta ejder meyvesi üretimiyle ilgili bilgi veren üreticiler, gelecek yıl daha fazla üretim hedeflediklerini belirtti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde serada yetiştirilen ejder meyvesinde son hasat yapıldı.

Gümüş Mahallesi ve Moralı Mahallesi'ndeki seralardaki hasada Kaymakam Turgay Gülenç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer de katıldı.

Hasatta ejder meyvesi üretimiyle ilgili bilgi veren Gümüş Mahallesi Muhtarı ve sera sahibi Ersel Has, 2022 Haziran'da ilk fideyi diktikleri bu üründe 2023 Eylül'de ilk hasadı yaptıklarını belirtti.

Serada 2,5 dönüm alanda 400 kilogram ejder meyvesi ürettiklerini, gelecek yıl 7 tona ulaşmak istediklerini dile getiren Has, bu meyvenin tanesinin 30 ila 100 lira arasından satıldığını aktardı.

Moralı Mahallesi'nde 10 dönümlük serada üretim yapan Muradiye Yiğit ise "İleriye dönük daha fazla hasat yapmayı düşünüyoruz. Ejder meyvesinin yanı sıra çarkı felek bitkisi, muz, mango, avokado, papaya gibi bitkileri de diktik denemek amaçlı. Eğer olursa onları da ilerletmek istiyoruz." dedi.