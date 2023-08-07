Aydın'da düzenlenen boğa güreşinde jandarma güvenlik tedbiri aldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen boğa güreşinde jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Germencik Çamköy Mahallesi'nde düzenlenen 6. Geleneksel Boğa Güreşi festivalinde Jandarma Asayiş Komutanlığı, Trafik Tim Komutanlığı, Asayiş Timleri tarafından halkın huzuru için etkinlikte güvenlik tedbirleri aldı. Jandarmanın tedbir aldığı boğa güreşleri sorunsuz bir şekilde sona erdi. - AYDIN