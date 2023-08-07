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Aydın'da düzenlenen boğa güreşinde jandarma güvenlik tedbiri aldı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Boğa Güreşi festivalinde jandarma ekipleri, halkın güvenliği için tedbirler aldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen boğa güreşinde jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Germencik Çamköy Mahallesi'nde düzenlenen 6. Geleneksel Boğa Güreşi festivalinde Jandarma Asayiş Komutanlığı, Trafik Tim Komutanlığı, Asayiş Timleri tarafından halkın huzuru için etkinlikte güvenlik tedbirleri aldı. Jandarmanın tedbir aldığı boğa güreşleri sorunsuz bir şekilde sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Germencik Jandarma Aydın Güncel Haberler

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