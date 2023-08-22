Aydın'da Durdurulan Araçta Kurusıkı Tabancalar Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan şüpheli şahsın üzerinden kurusıkıdan bozma 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın halkın huzur ve güveninin sağlanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan şüpheli şahsın üzerinden kurusıkıdan bozma 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın halkın huzur ve güveninin sağlanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pınardere Mahallesi'nde durdurulan araç içerisinde yolcu olarak bulunan O.K. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada kurusıkıdan bozma 2 adet tabanca, tabancaya takılı vaziyette 2 adet şarjör ve içerisinde 6 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN