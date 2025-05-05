Aydın'da Dünya Ebeler Günü Etkinliği Düzenlendi
Aydın'da, Dünya Ebeler Günü dolayısıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte ebelik mesleğinin tarih ve güncel durumu sergilendi. Programda müzik dinletisi ve 'kendine empati' temalı panel gerçekleştirildi.
Aydın'da Dünya Ebeler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ebelik mesleğinin tarihsel ve güncel durumunu içeren resim sergisi açıldı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ayden Çoban ile Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Taşpınar, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.
Müzik dinletisinin ardından "kendine empati" temalı panel gerçekleştirildi.???????
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel