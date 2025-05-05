AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Aydın'da Dünya Ebeler Günü Etkinliği Düzenlendi

Aydın'da Dünya Ebeler Günü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da, Dünya Ebeler Günü dolayısıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte ebelik mesleğinin tarih ve güncel durumu sergilendi. Programda müzik dinletisi ve 'kendine empati' temalı panel gerçekleştirildi.

Aydın'da Dünya Ebeler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ebelik mesleğinin tarihsel ve güncel durumunu içeren resim sergisi açıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ayden Çoban ile Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Taşpınar, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Müzik dinletisinin ardından "kendine empati" temalı panel gerçekleştirildi.???????

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.