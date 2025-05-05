Aydın'da Dünya Ebeler Günü Etkinliği Düzenlendi

Aydın'da Dünya Ebeler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ebelik mesleğinin tarihsel ve güncel durumunu içeren resim sergisi açıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ayden Çoban ile Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Taşpınar, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Müzik dinletisinin ardından "kendine empati" temalı panel gerçekleştirildi.???????