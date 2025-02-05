İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"

Aydın'da Dron Destekli Trafik Uygulaması: 50 Sürücüye Ceza

Aydın'da Dron Destekli Trafik Uygulaması: 50 Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, hatalı park, ışık ihlali, telefonla konuşma ve emniyet kemeri takmama gibi kurallara uymayan 50 sürücüye para cezası kesildi. Uygulamanın devam edeceği açıklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dron destekli trafik uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kent merkezinde hatalı park, ışık ihlali, telefonla konuşma ve emniyet kemeri takmama gibi konularda denetim yaptı.

Dron destekli uygulamada kurallara uymayan 50 sürücüye para cezası kesildi.

Uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
img

Trabzonspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda soğuk duş
img

Justın Bıeber'ın son hali hayranlarını endişelendirdi
img

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.