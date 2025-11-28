Haberler

Aydın'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama

Güncelleme:
Aydın merkezli gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, lüks elektrikli araç firmalarının internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, lüks elektrikli araç firmalarının internet sitelerinin benzerini tasarlayıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Denizli ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital materyale el konuldu.

Zanlıların araç satış firmalarının internet sitelerinin benzerini yaparak ön satış için kapora aldıkları ve bu yöntemle "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları belirlendi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.K, Y.H, F.S, E.Ö, H.K, D.A, ve B.M. tutuklandı, M.H.A ile F.M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
Haberler.com
