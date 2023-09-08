Aydın'da Devriye Ekipleri 22 Şüpheliyi Yakaladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Ekipler ayrıca uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

- Son 1 haftada 22 şüpheli polisten kaçamadı

Aydın'da devriye ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde Devriye Ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, çalışmalarına aralıksız devam ederken, suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler, ilçe genelinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde gece saatlerinde drone destekli denetim gerçekleştirdi. Son 1 haftada yapılan denetimlerde olaylara hızlı müdahale eden Devriye Ekipleri, ateşli silahla yaralama olayının şüphelisini suç aleti ile birlikte yakalarken, bir işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayına karışan şüpheliyi de çalınan 60 bin TL'lik malzemeler ile birlikte olaydan bir gün sonra kıskıvrak yakaladı. Ayrıca yapılan uygulama ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan toplam 20 aranan şahıs da ekiplerden kaçamadı.

Öte yandan yapılan aramalarda 22 gram uyuşturucu madde ve uyarıcı hap ile 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.