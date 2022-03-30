Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Fevzi Öner'in (85) kullandığı 09 TC 766 plakalı traktör Mursallı Mahallesi'ndeki Uncuboğazı mevkisinde devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Öner, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
AA / Necip Uyanık - Güncel