Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Haberler

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Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Fevzi Öner'in (85) kullandığı 09 TC 766 plakalı traktör Mursallı Mahallesi'ndeki Uncuboğazı mevkisinde devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Öner, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öner'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik, Mursallı, Aydın, Güncel, Haberler

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