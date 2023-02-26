Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü Güncel Haberler Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Çamköy Mahallesi'ndeki incir bahçesinde çift süren Halil İbrahim Küçük'ün (51) kullandığı 45 KV 365 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, traktörün altında kalan Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaynak: AA / Güncel Germencik Aydın Güncel Haberler

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