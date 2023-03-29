Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mehmet Salman (75) yönetimindeki 09 F 0516 plakalı traktör, Kayran Mahallesi'ndeki Göçkün mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Salman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Salman'ın cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel