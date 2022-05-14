Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haberler

Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, çiftçilik yapan Lütfi Kara'nın (88) kullandığı 35 AET 169 plakalı traktör, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Lütfi Kara'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
AA / Necip Uyanık - Güncel