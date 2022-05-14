Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haberler

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Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, çiftçilik yapan Lütfi Kara'nın (88) kullandığı 35 AET 169 plakalı traktör, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Lütfi Kara'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik, Traktör, Aydın, Güncel, Haberler

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