Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
AA - Murat Şenbaklavacı - Güncel
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Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk öldü, sürücü ise yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk öldü, sürücü ise yaralandı.
Ahmet Öztekin yönetimindeki 09 RK 189 plakalı traktör, Bahçearası Mahallesi'ne bağlı Sindal mevkisinde devrildi.
Sürücünün traktörde yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki torunu Bircan Çulha, hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan sürücü Öztekin, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel