Üye Girişi
Haberler
Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi

Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi
Ateşkes sonrası ilk görüşme! Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti

Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Hamas heyeti Beştepe'de
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Müdür, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Okul müdürü, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Aydın'da Devrilen Traktör Sürücüsünü Hayatından Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 79 yaşındaki Ramazan Oktay, olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör, Gökyaka Mahallesi'nde devrildi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Oktay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ramazan Oktay (79) idaresindeki 37 DN 704 plakalı traktör, Gökyaka Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Oktay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Oktay'ın cenazesi Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
img

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
img

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
img

Piyasadan toplatılıyor! Ünlü cips markasında 'ölüm riski'
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! Mahkemeden isyan ettiren karar

Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! Mahkemeden isyan ettiren karar
Kartalkaya'daki bir otelin çalışanı dehşet gecesini anlattı: Keşke önüne siper olabilseydim

Kartalkaya'daki dehşet gecesini anlattı: Keşke engel olabilseydim
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.