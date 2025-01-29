Aydın'da Devrilen Traktör Sürücüsünü Hayatından Etti
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 79 yaşındaki Ramazan Oktay, olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör, Gökyaka Mahallesi'nde devrildi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Oktay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ramazan Oktay (79) idaresindeki 37 DN 704 plakalı traktör, Gökyaka Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Oktay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Oktay'ın cenazesi Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.