Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ali Şengüven idaresindeki 16 AST 16 plakalı otomobil, Aydın- İzmir oto yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel