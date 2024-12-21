Aydın'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Kaza Sonrası Yara Almadan Kurtuldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarparak devrildi. Sürücü A.E.A. (17), kazayı yara almadan atlattı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, A.E.A. (17) idaresindeki 09 FZ 177 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi 2361 Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 09 AHN 106 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Otomobilden kendi imkanıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle otomobilde hasar oluştu.