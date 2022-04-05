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Aydın'da devrilen otomobildeki çift yaralandı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'da devrilen otomobildeki çift yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki çift, hastaneye kaldırıldı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki çift, hastaneye kaldırıldı.

Davutlar Mahallesi'nden Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi'ne seyir halinde olan Menşure Vardar kontrolündeki 09 YA 626 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Öte yandan otomobilde yolcu konumunda bulunan Müslüm Vardar da yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Davutlar, Otomobil, Kuşadası, Aydın, Güncel, Haberler

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