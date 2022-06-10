Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Aydın'da devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Aydın'da devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Söke-Milas kara yolu Didim Bafa Gölü bölgesinde Zeynep U. (38) yönetimindeki 48 AEY 152 plakalı otomobil, refüje çarpıp karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Zeynep U, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi A.U. (43) ile çocukları M.U. (8), M.A.U. (12) ve M.U. yaralandı. Ters dönen araçta sıkışan yaralılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeynep U'nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna gönderildi. AA / Musa Ölmez - Güncel Didim Aydın Güncel Haberler

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