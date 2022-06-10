Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA - Musa Ölmez - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aydın'da devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aydın'da devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Söke-Milas kara yolu Didim Bafa Gölü bölgesinde Zeynep U. (38) yönetimindeki 48 AEY 152 plakalı otomobil, refüje çarpıp karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü Zeynep U, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi A.U. (43) ile çocukları M.U. (8), M.A.U. (12) ve M.U. yaralandı.

Ters dönen araçta sıkışan yaralılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zeynep U'nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Didim Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title