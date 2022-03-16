Aydın'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi

AYDIN (AA) - Aydın'da gazi polis memurları İskender Kul ve Yaşar Cem Otan ile Piyade Uzman Çavuş Serkan Gütmaç' için "Devlet Övünç Madalyaları" törenle verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün toplantı salonundaki törende madalyalar, Vali Hüseyin Aksoy tarafından tevcih edildi.

Vali Aksoy, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına tevcih edilen Devlet Övünç Madalyası'nın devletin ve milletin gazilere duyduğu minnettarlığın bir işareti olduğunu belirtti.

Gazilere seslenen Aksoy, "Bu toprakları bizlere vatan yapanların yakınlarına, kahraman gazilerine hizmet etmek acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak bizlerin en önemli görevidir. Devlet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Piyade Uzman Çavuş Serkan Gütmaç, basın mensuplarına büyük onur duyduğunu belirterek "2018'de bölücü terör örgütü ile sıcak temas sonrası sol omuz ve sağ bacağımdan vurularak gazi oldum. Bu ödül, bizim için büyük bir onur ve gururdur." dedi.

Programa Aydın Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, daire müdürleri ve gazi yakınları da katıldı.