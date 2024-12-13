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Aydın'da Depoda Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 2 Bin 880 Litre Ele Geçirildi

Aydın'da Depoda Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 2 Bin 880 Litre Ele Geçirildi
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir depoda 2 bin 880 litre sahte zeytinyağı, 50 litre damla sakızı ve 24 litre süt reçeli bulundu. Gözaltına alınan S.S'ye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 638 bin lira idari ceza uygulandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir depoda 2 bin 880 litre sahte zeytinyağı bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirliova'da S.S'ye ait depoya operasyon düzenledi.

Depoda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramada, sahte 2 bin 880 litre zeytinyağı, 50 litre damla sakızı ve 24 litre süt reçeli ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S'ye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 638 bin lira idari ceza kesildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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