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Son dakika haberi | Aydın'da deniz kıyısında 1 kişi ölü bulundu

AA - İbrahim Uzun - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre Yılancıburnu mevkisindeki kıyıda gezenler hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü.

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

AA / İbrahim Uzun - Güncel

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