Aydın'da DEAŞ Şüphelisi Gözaltına Alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi olan A.P, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada cep telefonu, bilgisayar ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.