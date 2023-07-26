Aydın'da DEAŞ Şüphelisi Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi olan A.P, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada cep telefonu, bilgisayar ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu suçlamasıyla aranan A.P'nin evine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan A.P'nin evinde yapılan aramada, cep telefonu, bilgisayar ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel