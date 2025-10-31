Aydın'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Aydın'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 5 Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlendi.
AYDIN'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün DEAŞ terör örgütüne yönelik harekete geçti. Nazilli ve Köşk ilçelerindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
