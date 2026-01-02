Haberler

Aydın'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Aydın'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

AYDIN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3'ü kadın, toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen materyaller incelemeye alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Enes Satılmış, Dilan İlhan, Hatice Boylu ve Kader Erhan tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
