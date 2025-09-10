Haberler

Aydın'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 10 Gözaltı

Aydın'ın Nazilli, İncirliova ve Didim ilçelerinde düzenlenen operasyonda DEAŞ ile bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
