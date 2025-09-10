Aydın'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 10 Gözaltı
Aydın'ın Nazilli, İncirliova ve Didim ilçelerinde düzenlenen operasyonda DEAŞ ile bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Aydın'ın Nazilli, İncirliova ve Didim ilçelerinde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.
Operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.