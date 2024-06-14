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Aydın'da darp izleri bulunan kadının ölümüyle ilgili eşi tutuklandı

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Aydın'da vücudunda darp izleri bulunan kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili aranan boşanma aşamasındaki eşi yakalanarak tutuklandı.

Aydın'da vücudunda darp izleri bulunan kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili aranan boşanma aşamasındaki eşi yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan M.T'yi (52) Efeler ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cuma Mahallesinde 7 Haziran'da, 202 Sokak'ta yaşayan N.T'den (50) haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, eve gelen ekipler vücudunda darp izleri bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

N.T'nin komşularının polise verdiği ifadede, evden çıkan son kişinin ölen kadının boşanma aşamasındaki kocası M.T (52) olduğunu söylemesi üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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