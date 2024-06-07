Aydın'da darp izleri bulunan kadın evinde ölü bulundu
Aydın'da Cuma Mahallesi'nde oturan N.T'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek yapılan incelemede vücudunda darp izleri bulunan N.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Komşuların ifadesine göre, evden çıkan son kişi olan M.T'nin ölen kadının boşanma aşamasındaki kocası olduğu öğrenildi. Polis, M.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Aydın'da vücudunda darp izleri bulunan kadın evinde ölü bulundu.
Cuma Mahallesi 202 Sokak'ta oturan N.T'den (50) haber alamayan yakınları durumu polise bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede vücudunda darp izleri bulunan N.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
N.T'nin komşularının polise verdiği ifadede, evden çıkan son kişinin ölen kadının boşanma aşamasındaki kocası M.T (52) olduğunu söyledikleri öğrenildi.
Polis, olaya ilişkin M.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.