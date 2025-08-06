Aydın'da Darp Edilen Genç, Tedavi Altında Hayatını Kaybetti

Aydın'da darp sonucu ağır yaralanan genç, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi.

Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde 18 Temmuz'da çıkan tartışmanın ardından darbedilen ve ağır yaralanan Poyraz Başnak (21), sevk edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Başnak'ın cenazesi, 8 Ağustos'ta öğle vakti kılınacak namazın ardından Bayraklı ilçesi Doğançay Mezarlığında defnedilecek.

Olay

Almanya'dan tatil için ailesiyle Didim ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'ne gelen Poyraz Başnak ve arkadaşı Onur A. (20) ile S.A.G. (18) ve P.G. (17) arasında 18 Temmuz'da çıkan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona ermişti.

Başnak ve arkadaşı bölgeden uzaklaşmış ancak S.A.G. ve P.G. bir süre sonra araçla yanına gittikleri Başnak ve Onur A'yı sert bir cisimle darbetmişti.

Ağır yaralanan Başnak, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Onur A. ise Didim Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.G. tutuklanmış, P.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.