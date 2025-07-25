Aydın'da Darp Edilen Genç Tedavi Altında Hayat Mücadelesi Veriyor

Aydın'da darp sonucu ağır yaralanan genç, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede 7 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Almanya'dan tatil için ailesiyle Didim ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'ne gelen Poyraz Başnak (21) ve arkadaşı Onur A. (20) ile S.A.G. (18) ve P.G. (17) arasında 18 Temmuz'da tartışma çıktı.

Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Başnak ve arkadaşı bölgeden uzaklaştı ancak S.A.G. ve P.G. bir süre sonra araçla yanına gittikleri Başnak ve Onur A'yı sert bir cisimle darbetti.

Ağır yaralanan Başnak, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Onur A. ise Didim Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bilinci kapalı olan ve ameliyat edilen Başnak'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Öte yandan, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.G. tutuklandı, P.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Gittikçe kötüleşiyor, durumu çok kritik"

Başnak'ın kardeşi Kardelen Başnak, AA muhabirine, olay günü abisinin bulunduğu alanda arkadaşlarıyla oturduğunu ve eğlendiklerini söyledi.

Abisi ve arkadaşı ile diğer gençlerin tartıştığını, kendilerinin tarafları ayırdığını belirten Başnak, "Biz olayın bittiğini sanıyorduk. Abim sitedeki kafeye gidiyordu. Arkadaşımın sevgilisi olan ve abimin tartıştığı çocuk alanda dolanıyordu. Abim sahile giderken olay olmuş. Onlar, abim ve arkadaşını gördü ve demir sopalarla vurdular. Abim yere düşmüş. Abim yoğun bakımda ve darp sırasında beyin kanaması geçirmiş." dedi.

Anne Gülden Başnak da site sakinlerinin haber vermesi üzerine gençlerin tartıştıkları yere koştuklarını dile getirdi.

Oğlunu ambulansla hastaneye götürdüklerini belirten Başnak, şunları kaydetti:

"Oğlum beyin kanaması geçirmişti. Gittikçe kötüleşiyor, durumu çok kritik. Şu an ikinci ameliyata hazırlanılıyor. Beyninde ödem ve akıntı var, kan değerleri düşük. Tatil için her sene Didim'e gidiyorduk ve bu zamana kadar böyle bir şey başımıza gelmedi. Oğlumu canice katlettiler, vahşice vurdular. Şüphelilerin cezalarını çekmesini istiyorum."

Olay anı kamerada

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, şüphelilerin arabayla Başnak ve Onur A'nın olduğu bölgeye geldikleri ve onları darbettikleri görülüyor.