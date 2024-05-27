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Aydın'da 'Darağacında Hakikat: 27 Mayıs' Paneli Düzenlendi

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Aydın'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Darağacında Hakikat: 27 Mayıs' adlı panelde, 27 Mayıs darbesinin yalanlar üzerine gelen bir darbe olduğu vurgulandı.

Aydın'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile Adnan Menderes Üniversitesi tarafından "Darağacında Hakikat: 27 Mayıs" adlı panel düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezi'ndeki panelin açılış konuşmasını yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, 27 Mayıs darbesinin yalanlar üzerine gelen bir darbe olduğunu söyledi.

Panelde konuşan gazeteci, yazar Nasuhi Güngör, 27 Mayıs'ın siyasi tarihimizin en acı günlerinden biri olduğunu belirtti.

O süreçte ortaya çıkanların her birinin eşine, çocuklarına yapılanların bir "Kerbela faciası" olduğunu vurgulayan Güngör, "Onlardan bir yudum suyun, bir lokma ekmeğin esirgendiği günler vardır, bu olayların 64. yıl dönümü." dedi.

Gazeteci, yazar Hikmet Genç ise 27 Mayıs darbesinin yalan ve dezenformasyon ile yapıldığını, ülke ne zaman yükselişe geçse yapılan darbeler ile durdurulduğunu vurguladı.

Gazeteci, yazar Taccedin Kutay, Yassıada'da Eylül 1961'de darağacına çıkanın bizzat merhum Menderes olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve onun evlatlarının istikbali olduğunu, Menderes'in nefesinin kesildiğini ve hala yerden kalkmaya çalıştığını söyledi.

Panele, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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