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Aydın'da Dağda Ot Toplarken Ayağını Kıran Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Aydın'ın Söke ilçesinde dağlık alanda ot toplarken düşüp ayağını kıran bir kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine götürüldü.

Aydın'da dağda ot toplarken ayağını kıran kişi, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Söke ilçesindeki Eski Maden Ocakları Mevkisi'nde dağlık alanda sarmaşık otu topladığı sırada düşüp ayağını kıran Celil Yavuz (65), arkadaşını arayarak durumu bildirdi.

Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patika yollardan yaklaşık 1.5 kilometrelik yolu yürüyerek Yavuz'a ulaşan ekipler, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı sedyeyle ambulansa taşıdı.

Yavuz, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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