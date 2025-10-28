Aydın'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başladı

Haberler

Aydın'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törende Aydın Valisi, Tümgeneral ve Belediye Başkanı birlikte anıta çelenk bıraktı.

AYDIN'da Cumhuriyet'in 102'nci yıl kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Aydın Valiliği önünde tören düzenlendi. Törende Aydın Valisi Yakup Canbolat, Tümgeneral Gökhan Çelik ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Törene, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

