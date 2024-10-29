Aydın'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

AYDIN'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Törende komandoların gösterisi alanı dolduran çok sayıda vatandaş tarafından uzun süre alkış aldı.

Cumhuriyetin 101'inci kuruluş yıl dönümü Aydın'da törenlerle kutlandı. Kutlamalar Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın protokolü makamında kabulü ile başladı. Kutlamalar ardından İstasyon Meydanı'nda devam etti. Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Toker, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekilleri Ömer Özmen, Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, CHP Aydın Milletvekilleri Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker ve büyükşehir belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, jandarmaya ait araçla halkı selamlayıp, bayramını kutladı. Saygı duruşunun ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Aydın Valisi Yakup Canbolat, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı.

Vali Canbolat'ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi, halk oyunları gösterileri sunuldu. Sonrasında Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Filo Komutanlığı helikopterleri havadan geçiş yaptı. Öğrencilerin halkoyunları gösterisinin ardından İzmir Foça Jandarma Komando Gösteri Tatbikat ve Eğitim Destek Tabur Komutanlığı'nı tüfekli gösteri sundu. Komandoları silahlı geçişi ve gösterisi Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar tarafından uzun süre alkış aldı. Tören Aydın Polis Okulu öğrencileri, Özel Harekat'a bağlı zırhlı araçlar, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları'nın (TOMA), jandarma ve itfaiye araçları ve öğrencilerin dev Türk bayrağı ile geçişi sonrası sona erdi.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,